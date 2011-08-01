Доставка цветов и подарков по миру, Беларуси и Минску, букеты роз

Букет из разноцветных хризантем Цветок хризантемы символизирует целомудрие и красоту. в корзину66 $

Отзывы покупателей — Спасибо все хорошо 04.05.2022, Некрасов Анатолий — Thank you much. She really likes your flowers! 23.04.2022, Michael

Ближайшие праздники 01 июня — Международный день детей (День защиты детей)

02 июня — День здорового питания и отказа от излишеств в еде



Составьте свой букет Не нравятся стандартные букеты? Не нашли ничего подходящего? Сделайте свой! Вы можете выбрать любой из представленных здесь букетов и указать как количество цветов, так и другие параметры букета по своему вкусу.

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Доставка цветов Минск

Закажите цветы в Минске с доставкой через наш интернет-магазин sendflowers.by! Мы с готовностью оперативно осуществим доставку роз и букетов на дом в город Минск. Доставка подарков в офис коллегам по работе и на дом в Минске, Беларусь, мы осуществим в удобное и согласованное время с Вашими близкими. Яркие композиции с сайта sendflowers.by украсят интерьер и будут приковывать внимание гостей на Вашем торжестве в Минске, Беларусь.

Составление букета для Вас и Ваших близких в Минске,Беларусь будет выполнено опытными флористами, работающими в нашей компании с учетом индивидуальных особенностей заказа. Купить цветы в Минске со скидкой можно в нашем салоне по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Матусевича, дом 72, пом. 103. Для создания букетов мы используем только свежие и качественные розы, тюльпаны, хризантемы, лилии, альстромерии, ирисы, герберы, гвоздики, орхидеи, VIP букет из 101 красной розы.

Доставка цветов по Беларуси

Мы будем рады доставить радость Вашим друзьям и близким по Беларуси! Закажете букет через наш сайт и мы осуществим для Вас доставку подарков и букетов по Беларуси. Купить розы премиум класса в Беларуси вы можете через наш интернет-магазин sendflowers.by. В настоящий момент организована доставка подарков по всей территории Беларуси, включая столицу - город Минск.

В нашем интернет-магазине вы также можете заказать доставку роз и букетов в любую точку мира через международную флористическую сеть доставки цветов Телефлора (TelefloraLLC). Мы является авторизованным региональным представителем компании Телефлора, которая в свою очередь работает только с проверенными поставщиками и заботится о своей репутации на международном рынке, поэтому вы можете быть уверены – Ваш заказ будет доставлен качественно и в срок.

Выбираете доставку подарков в городе Минске, по Беларуси?

Доставка подарков, букетов по Минску, Беларусь: наша компания Sendflowers.byс 2001 по 2018 год выполнила наибольшее количество доставок подарков и букетов в городе Минск, Республика Беларусь. У нас работает фирменный салон, квалифицированные менеджеры, ответственные курьеры и профессиональные флористы. Мы следим за тем, чтобы и получатель букета и заказчик подарка остались довольны нашими услугами компании на любом этапе работ. Наш основной вид деятельности - «доставка подарков, букетов роз в Минске, по Беларуси» и наша компания выполняет работу на высоком профессиональном уровне с учетом тенденций флористического рынка, моды, требований покупателей подарков.

Доставка цветов в пригород Минска

Доставка подарков Минск, Беларусь: только свежие букеты 24h

Ежедневно наши менержеры организовывают поставку товара в салон подарков и на склад. Букеты оперативно доставляются получателям подарков «до двери». Служба приема заказов работает круглосуточно. Мы следим за сезонным ассортиментом товара, поэтому у нас можно заказать в доставку или приобрести в салоне цветов : розы, хризантемы, гвоздику, тюльпаны, гортензию, пионы, гиацинты и другие экзотические цветы. Нужны комнатные растения? В нашем салоне подарков очень большой выбор горшечных и комнатных растений.

Обращаем Ваше внимание, что все расчеты в нашем магазине осуществляются только в белорусских рублях (BYN), цены в других валютах приведены для удобства клиентов проживающих за пределами Беларуси. Cтоимость товаров и услуг в иностранной валюте справочно указана для нерезидентов, и расчет производится в соответствии с законодательством о валютном регулировании.

ИП Остапенко В.В. зарегистрировано решением Минского районного исполнительного комитета. УНП 190690668 Свидетельство о государственной регистрации №190690668, выдано 11 марта 2009г. администрацией Фрунзенского района г. Минска.

Интернет магазин sendflowers.by (АроматЛюбви.бел)

Доставка заказов осуществляется - ежедневно с 9:00 до 21:00

Дата регистрации в Торговом реестре: 28.06.2010 г. за №156031

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